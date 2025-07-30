В Ростове новые земельные участки изымут для строительства трассы «Орбитальная-2»

Врио губернатора Юрий Слюсарь подписал распоряжение об изъятии дополнительных земельных участков для строительства дороги «Орбитальная-2». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, участки будут выкуплены у ООО «СЗ Темерницкий лес» (площадь 11,6 тыс. кв м) и собственников СНТ «Защитник» в Октябрьском районе (площадь 27,4 тыс. кв м). Собственникам предложат компенсацию, но в случае отказа участки отойдут государству через суд.

Строительство трассы планируют начать в 2026 году, с завершением работ в 2027 году. На реализацию инфраструктурного проекта заложено 3,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Ростов», новая городская магистраль свяжет важные районы Ростова, обеспечив выходы на Аксай и Новочеркасск. Проект предусматривает пересечение двух областных и одной федеральной трассы, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку в этом направлении.

Валентина Любашенко