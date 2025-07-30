Экосистема черноморских пляжей восстанавливается после разлива мазута

Исследования микроорганизмов в полосе наката волн на черноморских пляжах показали заметное восстановление экосистемы. Улучшения начались сразу после уборки сплошной пленки мазута, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института океанологии им. Ширшова РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Наблюдения свидетельствуют о том, что микрофитобентос в полосе наката, который подвергся наиболее сильному воздействию мазута, проявил заметные способности к восстановлению.

«Полученные результаты наблюдений свидетельствуют о том, что микрофитобентос в полосе наката, подвергшейся наиболее сильному воздействию мазута на протяжении нескольких месяцев после разливов, проявил заметные способности к восстановлению»,— заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ ИО РАН Филипп Сапожников.

Ученые изучили черноморские пляжи на предмет различных видов загрязнений. Океанологи отобрали пробы рыхлого грунта для оценки степени загрязнения полосы наката морского побережья, а также проанализировали состояние микроводорослей, цианобактерий и простейших, способных к фотосинтезу.

Мониторинговые исследования экосистемы песчаного дна в полосе наката проводятся ИО РАН на различных пляжах Черного моря на протяжении четырех последних лет. Изучению подвергались пляжи Керчи, Анапы, Цемесской и Голубой бухт, а также бухты Вулан, Лермонтовского и Туапсе.

После массированных разливов мазута, произошедших в декабре 2024 года в Керченском проливе. Ученые провели две серии весенних наблюдений за состоянием микрофитных сообществ Анапы в марте и апреле 2025 года.

В ходе эксперимента песок с мазутом поместили в морскую воду из тех же мест в условиях, приближенных к природным, и на поверхности песка экспонировали предметные стекла. Наблюдения показали, что уже через три дня на стеклах, вымазанных мазутом с песка, успешно начали расти колониальные поселения некоторых видов диатомей.

Анна Гречко