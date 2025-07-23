В Ростове на 20 лет осудили жителя Запорожья за попытку подрыва предпринимателя

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Запорожской области Алексея Попадейкина за попытку подрыва автомобиля индивидуального предпринимателя, снабжавшего провизией военнослужащих ВС России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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Установлено, что в 2022 году вступил в украинское террористическое сообщество.

«По указанию сотрудника СБУ обвиняемый из тайника забрал и перевез на автомобиле шесть тротиловых шашек, электродетонатор, радиоэлектронное устройство и металлические предметы – болты, гайки, фрагменты сверл, усиливающие поражающий эффект, которые спрятал в хозяйственной постройке по месту своего проживания», — сообщили в ведомстве.

Позже фигурант собрал информацию о маршрутах его передвижения на автомобиле и ждал дальнейших указаний о дате и времени совершения террористического акта. Довести дело до конца Алексею Попадейкину не удалось, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Фигурант признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Участие в террористическом сообществе», ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», ч. 4 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств», ч. 3 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывного устройства», ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Наталья Белоштейн