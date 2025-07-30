Темрезов рассказал Путину о сроках запуска первого аэропорта в Архызе

Аэропорт в городе Архыз планируется достроить к концу 2028 года и ввести в эксплуатацию в 2029-м. Об этом сообщил президенту Владимиру Путину глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Проект строительства завершат уже в этом году. По оценкам господина Темрезова, в первый же год работы аэропорт обслужит более 1 млн человек.

«Для нас это крутая история. Мы единственный субъект на Северном Кавказе, у которого нет своего аэропорта»,— сказал господин Темрезов (цитата по сайту Кремля). Благодаря строительству аэропорта Карачаево-Черкесия снимет конкурентное преимущество, которым сейчас владеют другие регионы, отметил он.

Строительством нового аэропорта на Кавказе планирует заняться холдинг УК «Аэропорты регионов». Общий объем инвестиций при создании авиагавани оценивается в 36,5 млрд руб. Также правительство России выделит Карачаево-Черкесии почти 12 млрд руб. на развитие инфраструктуры возле курорта Архыз. Рашид Темрезов анонсировал начало строительства аэропорта в конце 2023 года.