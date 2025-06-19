На ПМЭФ подписали соглашение о строительстве аэропорта в КЧР

В Карачаево-Черкесии с 2025 по 2028 год построят первый аэропорт. Общий объем капиталовложений составит 36,5 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ.

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Меморандум о сотрудничестве между республикой, УК «Аэропорты регионов» и ВЭБ.РФ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. УК «Аэропорты регионов» выступит концессионером проекта.

Финансирование осуществят через механизм «Фабрика проектного финансирования» под управлением ВЭБ.РФ и кураторством Минэкономразвития. Доля госкорпорации в общих вложениях достигнет 4 млрд руб.

Новая воздушная гавань повысит транспортную доступность туристических центров региона — Архыза, Теберды и Домбая. В настоящее время дорога до них от ближайшего аэропорта занимает до четырех часов.

«После строительства нового аэропорта время в пути сократится до 1-2 часов»,— отметил глава республики Рашид Темрезов.

Николай Аксенов