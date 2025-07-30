Минцифры объяснило, как будут использовать Max для электронной подписи

Минцифры не подтвердило, что национальный мессенджер Max станет обязательным для подписания электронных документов. Ведомство пояснило, что в законе о мессенджере идет речь только про подпись документов в «Госключе».

Согласно пресс-релизу Минцифры, все, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов и физических носителей, смогут продолжать это делать. Как пояснило ведомство, в тексте закона сказано об «использовании инфраструктуры» Max. Это в том числе подразумевает отправку уведомлений о пришедших в «Госключ» документах.

Заявления с «Госуслуг» на подпись в «Госключ» также не обязательно направлять с использованием Max. «В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов»,— добавили в Минцифры.

РБК сообщало, что физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через Max. В бета-версии его запустили в конце марта. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал в июне. Он поручил внедрить в мессенджер государственные и финансовые услуги. В шести регионах на Max в тестовом режиме переведут школьные чаты.

Подробности — в материале «Ъ» «Импортозамещение на местах».