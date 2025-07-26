Перевод школьных чатов на мессенджер Max протестируют в шести регионах России

Шесть регионов России вошли в пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max. Тестировать платформу «Сферум» будут в республиках Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях, сообщил источник «Ъ Волга-Урал».

Так, в Татарстане с 1 сентября все школьные чаты планируют перевести в российский мессенджер, а сам переход планируют выполнить в 3 этапа. Подробнее — в материале «Одним MAXом».

Влас Северин