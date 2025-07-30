Max стал обязательным для получения документов на электронную подпись

Физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы с помощью усиленной квалифицированной (УКЭП) и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) в приложении «Госключ» только через мессенджер Max. Это следует из подписанного Владимиром Путиным закона о национальном мессенджере, пишет РБК.

В тексте закона уточняется, что требование о подписании документов с помощью УКЭП и УНЭП через Max не применимо «для реализации полномочий госорганов». Источник РБК заявил, что речь идет только о подписи документов из систем коммерческих компаний — к примеру, договоров о сделках с недвижимостью или регистрации сим-карт. Документы с портала «Госуслуги», по его словам, будут все так же приходить в «Госключ».

Минцифры сообщало, что власти будут развивать национальный сервис на базе Max, который разработала компания VK. В бета-версии его запустили в конце марта 2025 года. Пресс-служба Госдумы говорила, что в национальный мессенджер переведут образовательные сервисы и чаты учебных заведений. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей. Господин Путин поручил внедрить в российский мессенджер государственные и финансовые услуги.

Подробности — в материале «Ъ» «Импортозамещение на местах».