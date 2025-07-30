Бывших сотрудников липецкой колонии оштрафовали за побег заключенных

Правобережный райсуд Липецка признал четырех бывших сотрудников исправительной колонии №2 виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к массовому побегу заключенных в октябре прошлого года. В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что им назначены штрафы в размере от 70 тыс. до 100 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы на срок от одного года до двух лет.

Как рассказывал «Ъ», за побег заключенных судили экс-замначальника колонии Ярослава Швецова и трех его бывших подчиненных. В суде установлено, что в прошлом году сотрудники УФСИН халатно исполняли свои обязанности, что привело к систематическому оставлению заключенными рабочих мест и свободному перемещению по территории промышленной зоны исправительного учреждения. За четыре месяца шесть арестантов смогли незаметно выкопать 40-метровый тоннель с помощью самодельных лопат.

Ночью 26 октября они выбрались за пределы колонии и преодолели несколько десятков километров в сторону Тамбова и Москвы. Пятерых беглецов задержали на следующий день, шестому удавалось скрываться почти две недели. За побег они получили сроки лишения свободы от 4 лет и 6 месяцев до 12 лет.

В прокуратуре Липецкой области рассказали, что в ходе предварительного и судебного следствия бывшие сотрудники колонии вину в халатности не признали.

Сергей Толмачев, Воронеж