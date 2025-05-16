Шести заключенным из липецкой колонии назначили реальные сроки за побег

Правобережный райсуд Липецка вынес приговор шести заключенным, которые в октябре прошлого года совершили побег из местной колонии №2. Как сообщили в областной прокуратуре, им назначены сроки лишения свободы от 4 лет и 6 месяцев до 12 лет. Четверо осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а двое — в колонии общего режима.

Массовый побег из колонии произошел в ночь на 26 октября прошлого года. Суд установил, что с 1 июня по 31 июля заключенные с помощью фрагмента металлической трубы, лопаты и отрезного диска выкопали тоннель протяженностью свыше 30 метров под оградительным забором исправительного учреждения. Ночью они выбрались за пределы колонии и смогли преодолеть несколько десятков километров в сторону Тамбова и Москвы. Пятерых беглецов задержали на следующий день. Шестому удавалось скрываться почти две недели. После задержания заключенных, отбывавших в Липецке сроки за изнасилования и оборот наркотиков, обвинили в побеге (ч. 2 ст. 313 УК РФ).

Сейчас в Правобережном райсуде рассматривается еще одно уголовное дело о побеге из колонии. Бывших сотрудников учреждения Ярослава Швецова, Андрея Кузнецова, Сергея Покидова и Дмитрия Воропаева судят за халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сергей Толмачев, Воронеж