Сотрудников липецкой колонии будут судить за побег заключенных

Управление Следственного комитета России по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении замначальника колонии №2 и его подчиненных, обвиняемых в халатности, которая привела к побегу шести заключенных. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСИН Фото: ФСИН

В уголовном деле говорится о побеге из колонии №2 в Липецке. 25 октября шестеро заключенных, отбывавших сроки за изнасилования и оборот наркотиков, через вырытый ими подкоп покинули территорию ИК. Пятерых беглецов задержали в течение двух дней в Тамбовской и Липецкой областях, шестого заключенного поймали 6 ноября.

По версии следствия, сотрудники колонии халатно исполняли свои обязанности, что привело к систематическому оставлению заключенными рабочих мест и свободному перемещению по территории промышленной зоны колонии. Как установили следователи, беглецы в течение четырех месяцев с помощью самодельных лопат рыли тоннель, а землю раскидывали по территории цеха, где складировался строительный мусор. В итоге им удалось вырыть лаз длиной 40 м.

После побега обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) было предъявлено замначальника колонии №2 Ярославу Швецову и начальнику цеха центра трудовой адаптации осужденных Андрею Кузнецову. Позже в деле появился третий фигурант — мастер цеха. В ходе расследования сотрудники Следственного комитета допросили 50 свидетелей, в том числе сотрудников и заключенных колонии №2.

Сергей Толмачев, Воронеж