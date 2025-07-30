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Коммерсантъ FM
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На Камчатке отменена угроза цунами

Министр по чрезвычайным ситуациям в Камчатском крае Сергей Лебедев сообщил, что угроза цунами в регионе отменена.

«Наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами,— сообщил господин Лебедев. — Это правда не означает, что нужно срочно бежать на море <...>, но отбой тем не менее есть».

Цунами — следствие землетрясения, которое произошло в регионе этим утром. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Региональный филиал геофизической службы РАН назвал землетрясение сильнейшим в регионе с 1952 года. Эпицентр находился в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Морские волны, поднятые землетрясением обрушились на город Северо-Курильск на острове Парамушир в Сахалинской области. Власти эвакуировали 2,7 тыс. человек в безопасные районы. Затоплен порт и рыбопромышленное предприятие.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Главное

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Позже угрозу цунами объявили в нескольких тихоокеанских странах, включая США, Японию, Китай и Канаду. Американские авиакомпании отменили рейсы на Гавайи. Там, по данным местного департамента по ЧС, «ожидается разрушительное цунами».

Подробнее — в материале «Камчатка ушла из-под ног».

Фотогалерея

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

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