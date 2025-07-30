На Камчатке отменена угроза цунами

Министр по чрезвычайным ситуациям в Камчатском крае Сергей Лебедев сообщил, что угроза цунами в регионе отменена.

«Наши коллеги из ГОМС дали отбой тревоги цунами,— сообщил господин Лебедев. — Это правда не означает, что нужно срочно бежать на море <...>, но отбой тем не менее есть».

Цунами — следствие землетрясения, которое произошло в регионе этим утром. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Региональный филиал геофизической службы РАН назвал землетрясение сильнейшим в регионе с 1952 года. Эпицентр находился в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Морские волны, поднятые землетрясением обрушились на город Северо-Курильск на острове Парамушир в Сахалинской области. Власти эвакуировали 2,7 тыс. человек в безопасные районы. Затоплен порт и рыбопромышленное предприятие.

Позже угрозу цунами объявили в нескольких тихоокеанских странах, включая США, Японию, Китай и Канаду. Американские авиакомпании отменили рейсы на Гавайи. Там, по данным местного департамента по ЧС, «ожидается разрушительное цунами».

Подробнее — в материале «Камчатка ушла из-под ног».