Опубликовано видео с последствиями землетрясения и цунами в Северо-Курильске

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видео с последствиями землетрясения Северо-Курильске Сахалинской области. Магнитуда сейсмособытия по разным оценкам достигает 8,7.

На Курильских островах прошли три волны цунами. Последняя была самой сильной — она подтопила порт и северокурильское рыбопромышленное предприятие «Алаид». Власти эвакуировали на Курилах более 2,7 тыс. человек.

Эпицентр находился в 360,9 км к северо-востоку от Северо-Курильска и в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых афтершоков с интенсивностью 2-5 баллов. Афтершоки магнитудой до 7,5 будут могут на Камчатке еще не менее месяца.

Геофизическая служба РАН назвала землетрясение сильнейшим в местной сейсмофокальной зоне с 1952 года.