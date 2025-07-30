Угрозу цунами после землетрясения на Камчатке объявляли в Японии, Китае и США

После землетрясения на Камчатке угроза цунами была объявлена для значительной части Тихоокеанского региона. В частности, угрозу объявляли в Японии, Китае и США.

Японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями (FDMA) предупреждало жителей об угрозе цунами высотой до 1 м в префектурах от острова Хоккайдо до острова Кюсю. Из более 220 муниципалитетов страны эвакуировали 2,01 млн человек.

Китайский телеканал CCTV со ссылкой на Центр предупреждения о цунами также сообщал об угрозе в провинции Чжэцзян и в Шанхае. В стране объявлен «желтый» уровень тревоги.

Об угрозе цунами в США сообщил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, предупреждение действует для всех жителей Гавайев. Также угроза цунами объявлена в канадском Ванкувере, в Энсенаде в Мексике рядом с американской границей и в Кресент-Сити в штате Калифорния. В Чили отменили занятия в школах на побережье из-за угрозы цунами.

Землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сегодня. Региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН признал его сильнейшим с 1952 года. В Петропавловке-Камчатском действует режим ЧС.