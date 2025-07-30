Гладков: нужно улучшить механизм оповещения белгородцев о повторных атаках БПЛА

Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Предварительно, в результате никто не пострадал. Из-за детонации дрона повреждены остекление порядка десяти квартир и облицовка фасада на уровне трех этажей, осколками посечены 24 автомобиля. Посетив место происшествия, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о необходимости усовершенствовать систему оповещения населения об опасности повторных ударов БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

«Часто враг атакует сразу несколькими беспилотниками, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают. Поэтому повторная атака, скорее всего, может привести к гибели или серьезным ранениям»,— объяснил господин Гладков.

Глава региона заявил, что граждан нужно через громкоговорители просить покинуть место удара и открытые участки, переместиться в закрытые помещения. Правоохранители, спасатели и бойцы теробороны должны помогать им вывозить личный транспорт с атакованных территорий.

По данным Вячеслава Гладкова, за июль при атаках ВСУ пострадали 139 человек, в том числе 12 детей. Только за вчерашний день были ранены 11 мирных жителей.

Алина Морозова