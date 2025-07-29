За сутки ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов: есть погибший

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 60 боеприпасов и 102 БПЛА. Один мирный житель погиб, еще шесть — ранены. Повреждены 17 частных домов и 14 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В областном центре украинский беспилотник повредил грузовой вагон.

В Белгородском районе девять дронов ВСУ атаковали села Крестовое, Нечаевка, Никольское, Петровка, Севрюково, Соловьевка, Толоконное и Черемошное: шесть аппаратов удалось сбить. В Никольском и Нечаевке повреждено по одному частному дому и по одной надворной постройке.

Из четырех БПЛА, атаковавших поселок Борисовка, села Байцуры, Березовка и Зозули Борисовского района, сбит один. В Байцурах поврежден частный дом, в Березовке сгорел комбайн. Ночью в Борисовке взрыв дрона повредил коммерческий объект и забор частного дома.

ВСУ выпустили один боеприпас по Валуйскому муниципальному округу и направили туда 22 беспилотника, девять из которых удалось сбить или подавить. Были атакованы город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Кукуевка, Посохово и Соболевка, хутора Бабка, Леоновка и Рябики. В Уразово повреждены коммерческий объект и нежилое здание, в Борках — частный дом и ангар, в Кукуевке — здание фермерского хозяйства. В Бабке загорелся частный дом — пожар потушен. Утром в Леоновке дрон атаковал автомобиль: погиб мирный житель. Его супруга получила баротравму и лечится амбулаторно. Машина повреждена.

В Волоконовском районе поселок Пятницкое, села Борисовка, Коновалово, Тишанка и хутор Екатериновка атаковали семь беспилотников, два из которых были сбиты. В Тишанке сгорела надворная постройка.

В Грайворонском муниципальном округе украинская армия дважды обстреляла села Мокрая Орловка и Санково, выпустив по ним пять боеприпасов и два беспилотника. В Санково сгорел трактор.

ВСУ восемь раз обстреляли Краснояружский район, выпустив по поселкам Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье 35 боеприпасов и 22 беспилотника. В Илек-Пеньковке дрон атаковал частный дом: ранена женщина, которая находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В селе повреждены частный дом и автомобиль. В Красной Яруге повреждены три легковых и один грузовой автомобиль, в Графовке загорелся частный дом.

В Ракитянском районе три БПЛА атаковали поселки Пролетарский и Ракитное. В Ракитном пострадало здание предприятия, в Пролетарском — грузовой вагон и линия электропередачи — аварийные службы оперативно восстановили электроснабжение. Кроме того, загорелась сухая трава — пожар потушен.

Украинские войска пять раз обстреляли Шебекинский муниципальный округ — выпустили 19 боеприпасов и 32 беспилотника, 26 из которых были сбиты или подавлены. Целью стали села Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Березово-Второе и Новая Таволжанка. В Шебекине дрон атаковал автомобиль и ранил мирную жительницу, которая уже получила медицинскую помощь в районной больнице и лечится амбулаторно. Кроме того, в городе повреждены два частных дома, две надворные постройки и автомобиль, в Нежеголи — линия электропередачи, в Белянке — три частных дома и три грузовых автомобиля, в Новой Таволжанке — линия электропередачи, пять частных домов и три автомобиля, в Нижнем Березовом-Втором — забор домовладения. В больницу обратился мужчина, раненый ударом дрона по грузовому автомобилю 27 июля в Нежеголи. Медики диагностировали баротравму и отпустили пациента на амбулаторное лечение.

В выходные 26 и 27 июля ВСУ атаковали все регионы Черноземья — убили двух и ранили пять мирных жителей.

Юрий Голубь