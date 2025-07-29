Прицельно по автомобилям: вечером БПЛА ранили шесть жителей Белгородской области

Шесть мирных жителей Белгородской области ранены во время вечерних налетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон врезался в грузовик. Ранены трое мужчин: одному оторвало руку, двое других получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Бойцы самообороны доставили раненых в центральную райбольницу.

Еще один дрон атаковал частный дом — в здании разбиты стекла. В селе Белянка украинский беспилотник взорвался в поле, где шла уборка урожая: повреждены КамАЗ и комбайн.

Позже FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Вознесеновка. Мирную жительницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в ЦРБ. Ее супруг самостоятельно обратился в больницу: у него — минно-взрывная травма и осколочное ранение спины. Пациенты проходят обследование.

Еще в одну машину БПЛА врезался в селе Ржевка. Мирного жителя с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в ЦРБ.

БПЛА совершили налеты на поселок Уразово, села Борки и Двулучное, хутор Леоновка Валуйского, село Графовка Краснояружского и село Зозули Борисовского округа: повреждены дома, автомобили, коммерческие строения.

Ранее сообщалось о том, что ранена глава села Борки Татьяна Рябикина: в ее машину тоже врезался беспилотник.

Юрий Голубь