Траты на лекарства в Краснодарском крае выросли на 15% в l полугодии 2025 года

Жители Краснодарского края потратили на покупку лекарственных препаратов 34,8 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В первом полугодии 2024 года объем продаж составлял почти 30,3 млрд руб. По данным компании, в натуральном выражении за первые шесть месяцев текущего года на Кубани было реализовано 82,3 млн упаковок медикаментов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 0,7%.

В первую пятерку наиболее востребованных препаратов входят противовоспалительные и противоревматические средства, медикаменты для регулирования кровяного давления, препараты от сахарного диабета, половые гормоны и анальгетики.

Кроме того, в первую десятку по объемам реализации также вошли назальные средства, антикоагулянты, психоаналептики, антибактериальные препараты для системного использования и противовирусные медикаменты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в январе—феврале 2025 года в аптеках продали 26,5 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 11,1 млрд руб. В денежном выражении объем вырос на 6,2%, а в натуральном сократился на 5,8%.

Нурий Бзасежев