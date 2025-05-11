На Кубани выручка аптек от продажи лекарств в 2025 году превысила 11 млрд рублей

В Краснодарском крае в январе—феврале 2025 года в аптеках продали 26,5 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 11,1 млрд руб. В денежном выражении объем вырос на 6,2%, а в натуральном сократился на 5,8%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, на долю аптечных продаж в общем объеме фармацевтического рынка региона пришлось 63,6% в деньгах и 91,9% в упаковках. С учетом госзакупок фармрынок Кубани в первые два месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% — до 13,6 млрд руб. Доля препаратов зарубежного производства в денежном выражении составила 55,3%, а в натуральном — 31,1%.

В DSM Group также сообщили, что, по данным на конец 2024 года, в Краснодарском крае работало 4463 аптек (на 2,2%, или 97 пунктов продаж больше, чем годом ранее).

По количеству аптек в топ-5 вошли сети «Апрель» (Краснодар) — 1228 (+89 точек продаж в сравнении с декабрем 2023 года), «Ирис» (Москва) — 369 (+31), «Фитофарм» (Анапа) — 298 (+2), «Лаки Фарма» (Краснодар) — 218 (+28), «Имплозия» (Самара) — 216 (-2).

В 2024 году в аптеках Краснодарского края реализовали 163,5 млн упаковок лекарственных препаратов почти на 63 млрд руб. В сравнении с 2023 годом объем продаж вырос на 18,9%, а в натуральном сократился на 4%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», объем фармацевтического рынка Кубани в 2024 году увеличился на 20% и превысил 76 млрд руб., а в Южном федеральном округе — на 15,7%, достигнув 202,5 млрд руб.

Маргарита Синкевич