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Почти все печные трубы в Северо-Курильске разрушены землетрясением

В результате землетрясения в Северо-Курильске разрушены печные трубы в большинстве домов. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

«Чуть ли не 90% печных труб разрушились. Нужно будет быстро сейчас все это исправить»,— сообщил господин Лимаренко в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

В результате землетрясения магнитудой 7,9 у Курил были повреждены несколько зданий в Северо-Курильске. Жители города уже вернулись в свои дома. Подземные толчки также зафиксировали на Камчатке, там магнитуда землетрясения оценивалась в 8,5. Была объявлена угроза цунами, волны достигали высоты 3–4 м.

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