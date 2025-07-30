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Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор новосибирскому министру Архипову

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда 13 августа рассмотрит жалобу на приговор министру ЖКХ региона Денису Архипову по делу о превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ).

Приговор министру ЖКХ Центральный райсуд Новосибирска вынес 2 июня. За превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) чиновнику дали один год лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье УК о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) Денису Архипову назначили полтора года колонии общего режима — срок, который он уже отсидел в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и суд. Также обвиняемому установили запрет на работу в госорганах и муниципальной службе сроком на 1,5 года и обязали возместить ущерб в размере свыше 220 млн руб.

Решение не устроило ни одну из сторон. Защита считает, что министр должен быть оправдан. Сторона обвинения настаивает на ужесточении наказания. 17 июля апелляционная жалоба защиты и представление прокуратуры поступили в областной суд.

Под следствием министр оказался в марте 2024 года. Инициировать уголовное преследование регионального чиновника поручил Дмитрий Демешин, занимавший в то время пост заместителя генпрокурора РФ (сейчас он губернатор Хабаровского края).

По данным прокуратуры, в июле 2018 года новосибирское министерство ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в регионе сроком на десять лет. Его исполнение на 2022 год обеспечивалось банковской гарантией на сумму более 220 млн руб. «Министр ЖКХиЭ Архипов, зная, что ООО “Экология-Новосибирск” не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн руб.»,— указывается в материалах прокуратуры.

Позднее в деле появился новый эпизод. Из материалов дела следует, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении бюджетных средств. Зная, что фирма проиграла в конкурсе на присвоение статуса регоператора и не может вести деятельность, для которой была создана, министр тем не менее выделил ей 10 млн руб.

Илья Николаев

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