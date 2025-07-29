Снижение торговой напряженности натянуло оценки

Мировая экономика вырастет на 3% в 2025 году, прогнозирует МВФ в новом обзоре. Символическое повышение прогноза с апрельских 2,8% связано с более активным, чем ожидалось, стимулированием торговли сразу многими партнерами США в преддверии повышения тарифов. Прогнозы для отдельных экономик — в том числе Китая, зоны евро и самих Штатов — несколько улучшены на фоне деэскалации торговой напряженности: менее значительного увеличения американских пошлин и сдержанных встречных ограничений. Оценка для России между тем заметно снижена: в МВФ прогнозируют рост экономики на 0,9% вместо ранее ожидавшихся 1,5%. Впрочем, эта корректировка связана не столько с усиливающимися внешними рисками, сколько с охлаждением деловой активности в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Рост глобального ВВП в этом году составит 3%, в следующем — 3,1%, такой прогноз содержится в обновленном обзоре МВФ World Economic Outlook. Апрельские оценки предполагали расширение мировой экономики на 2,8% в 2025 году и 3% в 2026-м (см. “Ъ” от 23 апреля). Тогда, напомним, на фоне предупреждений Дональда Трампа о начале торговой войны «против всех» фонд снизил прогнозы роста на 0,5 и 0,3 процентного пункта (п. п.) соответственно. В 2024 году мировая экономика выросла на 3,2%.

Некоторое улучшение прогноза в июле объясняется среди прочего тем, что не все угрозы американского президента реализовались. Кроме того, из-за опасений кратного повышения тарифов ключевые торговые партнеры США активно наращивали торговлю в первой половине года, что также поддержало их стабильные темпы роста.

По прогнозам МВФ, в 2025 году мировая торговля вырастет на 2,6% — оценка повышена сразу на 0,9 п. п. Впрочем, из-за сохраняющейся неопределенности прогноз на 2026 год, напротив, снижен, на 0,6 п. п., до 1,9%.

Вблизи апрельских прогнозов в июле остались оценки глобальной инфляции — компании и домохозяйства как в развитых, так и в развивающихся странах по-прежнему ждут ускорения роста цен из-за экономической политики США. Обзор предполагает инфляцию на уровне 4,2% в 2025 году (на 0,1 п. п. ниже, чем в апреле) и 3,6% в 2026-м. В развитых странах показатель в этом году составит 2,5%, в следующем — 2,1% (в апреле: 2,5% и 2,2%), в развивающихся — 5,4% и 4,5% соответственно (обе оценки снижены на 0,1 п. п.).

На фоне деэскалации тарифного конфликта КНР и США в мае (см. “Ъ” от 13 мая) прогнозы для обеих экономик несколько улучшены. ВВП Штатов вырастет на 1,9% в 2025 году и 2% в 2026-м, предыдущие оценки — 1,8% и 1,1%, в 2024 году — 2,8% и 5% соответственно. Заметнее пересмотрен прогноз для Китая — деловая активность в стране, по оценкам МВФ, расширяется. Предполагается, что в 2025 году экономика увеличится на 4,8% (в апреле ожидался рост на 4%), в 2026-м — на 4,2% (4%).

Оценка роста европейской экономики в июльском обзоре также повышена: на 0,2 п. п., до 1% (в 2026-м по-прежнему ожидается 1,2%). Впрочем, этот прогноз не учитывает последних договоренностей Брюсселя и Вашингтона — несмотря на снижение пошлин до 15-процентного уровня, для европейских компаний условия сделки, как уже признавала Еврокомиссия (см. “Ъ” от 29 июля), невыгодны. Рост ВВП Германии, по прогнозу МВФ, составит 0,1%, однако на фоне сохранения тарифов на поставки автомобилей и эта оценка может быть снижена.

Как отмечают в фонде, несмотря на некоторое снижение торговой напряженности, тарифы остаются на исторически высоких уровнях, а общая ситуация в мировой экономике вызывает тревогу — США до сих пор не заключили торговые соглашения с большинством стран.

Напомним, с 1 августа Дональд Трамп планирует ввести повышенные пошлины в отношении всех торговых партнеров, которые не успели договориться со Штатами о послаблениях.

Интересно, что в последних обзорах прогнозы для России фактически не менялись (до сих пор торговая война ее напрямую не затрагивала), однако в июльском докладе оценка роста экономики заметно снижена. Теперь МВФ ждет увеличения ВВП РФ в 2025 году на 0,9%, а не на 1,5%, как предполагалось в апреле (после роста на 4,3% в 2024-м). Анонсированные господином Трампом вторичные санкции (против торговых партнеров РФ) на прогнозах для России пока серьезно не отразились. Заметнее на них повлияло охлаждение экономической активности в стране, среди причин которой жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Между тем в самом регуляторе прогноз для экономики в июле не поменяли: Банк России по-прежнему ждет, что ВВП в 2025 году вырастет на 1–2% (см. “Ъ” от 26 июля).

Кристина Боровикова