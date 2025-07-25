ЦБ удвоил минус

Банк России в пятницу, 25 июля, снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Более сильное сокращение не рассматривалось, несмотря на то что в моменте — в мае—июне — задушенная жесткой денежно-кредитной политикой инфляция приблизилась к целевым для ЦБ 4% в годовом измерении. Сигнал на будущее регулятор по итогам заседания оставил нейтральным, сохраняя для себя свободу и далее действовать по «инфляционным обстоятельствам». Сомнений в продолжении курса на снижение, впрочем, почти не остается — исходя из обновленного прогноза среднего значения ставки в этом году к его окончанию она может быть снижена до 14–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В будущее ключевой ставки ЦБ вглядывается с осторожным оптимизмом (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России В будущее ключевой ставки ЦБ вглядывается с осторожным оптимизмом (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Банк России развил взятый в июне курс на смягчение денежно-кредитной политики: после сокращения ставки на один процентный пункт в пятницу она была сокращена сразу на два пункта — с 20% до 18%. Большее снижение, как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «предметно не рассматривалось», хотя на это и надеялись многие участники фондового рынка.

Официальная реакция от экономблока правительства была сдержанно-оптимистичной. Минэкономики заявило, что решение принято ЦБ «с учетом складывающейся ситуации», и выразило надежду на то, что дальнейшие шаги по ставке будут «своевременными и соразмерными».

Как и все прежние движения (как вверх, так и вниз), нынешнее снижение ставки регулятор объяснил прежде всего динамикой инфляции. Она сократилась даже сильнее, чем предполагал ЦБ.

«С прошлого заседания мы получили полную картину за май и июнь и можем сказать, что текущие темпы роста цен в эти месяцы приблизились к 4% в пересчете на год»,— сообщила после заседания Эльвира Набиуллина. 4% инфляции (не в моменте, а по всему году) — это, напомним, таргет ЦБ, к которому он рассчитывает прийти в 2026 году. Пока же, в 2025-м, регулятор, согласно его обновленному среднесрочному прогнозу, ждет инфляции на среднем уровне 6–7%. Прежний, апрельский прогноз — 7–8%. Пока годовые темпы роста цен (на 21 июля) составляют 9,2%, но этот показатель для ЦБ, как известно, носит вторичный характер, поскольку отражает уже «ушедшую» реальность.

Праздновать даже промежуточную победу над инфляцией ЦБ тем не менее не спешит — хотя бы потому, что сдерживать ее помогает крепкий рубль, который в таком состоянии вечно находиться не будет.

Кроме того, инфляционные ожидания населения по-прежнему высоки — граждане через год видят рост цен на уровне 13%, и этот индикатор никак не снижается. В ЦБ при этом считают его достаточно важным — Эльвира Набиуллина отметила, что, если население не верит в устойчивое снижение инфляции, это может подстегнуть рост цен.

Дальнейшее сокращение ставки, таким образом, не предопределено (следующее заседание — 12 сентября). Сигнал ЦБ оставлен нейтральным — решения будут приниматься «в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Прогноз по средней ставке в этом году тем не менее обновлен — до диапазона 18,8–19,6% с 19,5–21,5%. При этом с 28 июля до конца года регулятор ждет ставку на уровне 16,3–18%. Из этого следует, что шаги снижения в этом году еще будут — вплоть до установления ставки к его концу на уровне 14–15%. «Наш прогноз ключевой ставки предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. И здесь все будет зависеть от поступающих данных»,— дала осторожный анонс Эльвира Набиуллина.

Собственно об экономике в этот раз было сказано немного. В новом прогнозе ожидания по росту ВВП оставлены прежними — скромные 1–2% (после 4,3% в 2024 году). Отмечено, что перегрев экономики, то есть ее отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, уменьшается. Рост спроса постепенно замедляется, что сокращает его отрыв от возможностей предприятий наращивать производство.

Инвестиционная активность благодаря господдержке в приоритетных секторах остается высокой, но рост инвестиций в 2025 году будет меньшим, чем в предыдущие два года. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, сокращается. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, однако темпы их повышения все еще опережают рост производительности труда. Кредитная активность в целом остается сдержанной — необеспеченное потребительское кредитование сокращается, но портфели ипотечных и корпоративных кредитов умеренно растут.

Тема мирных переговоров по Украине, надежды на снятие санкций, страхи по поводу торговых войн США на этот раз на пресс-конференции, последовавшей за заседанием, практически не звучали. В своем релизе ЦБ лишь выразил опасение, что усиление торговых противоречий между странами может иметь проинфляционный эффект через динамику курса рубля, а также скупо отметил, что «значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность».

Вадим Вислогузов