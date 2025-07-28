Гадания по торговой сделке

Рамочное торговое соглашение Вашингтона и Брюсселя, вероятно, предотвратит тарифную войну, но обернется серьезными проблемами для Евросоюза. Зафиксированные сделкой новые ввозные пошлины США по ставке 15% окажутся особенно чувствительными для Германии — аналитики прогнозируют сжатие деловой активности в стране и убытки для автопроизводителей. Дополнительное давление на настроения в ЕС уже оказывает неопределенность вокруг соглашения: заявления сторон об уровне некоторых американских пошлин противоречат друг другу. Вопросы остаются и к другим пунктам: не вполне ясно, например, как европейские власти намерены наращивать частные инвестиции в США. Официальный документ между тем по-прежнему не опубликован, и, учитывая стиль Дональда Трампа, его устные пересказы могут разойтись с фактическим содержанием документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Торговая сделка, которую 27 июля заключили президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, по всей видимости, предотвратит тарифную войну двух экономик. В этом смысле соглашение воспринимается аналитиками позитивно — эскалация конфликта обошлась бы мировой экономике дорого. Серьезные проблемы, впрочем, ожидаются и сейчас, но они будут локализованы в Евросоюзе. Спустя сутки после достижения договоренностей по-прежнему неясно, что именно заставило ЕС пойти на серьезные уступки США (среди возможных причин — приближающийся «дедлайн» введения американских ограничений; см. «Ъ-Онлайн» от 27 июля). Отметим, еще месяц назад европейские власти рассчитывали на обнуление взаимных тарифов и называли «невыгодными» пошлины по ставке 10% на поставки в США Великобритании.

Разворачивание американских тарифов, которые зафиксированы сделкой для ЕС уже на уровне 15%, обернется сжатием деловой активности в союзе, полагают аналитики центра Trading Economics. Хотя часть поставок Брюссель, вероятно, переориентирует, этот процесс потребует от экспортеров времени и затрат.

Госпожа фон дер Ляйен 28 июля признала, что условия соглашения невыгодны «для некоторых европейских компаний», но подчеркнула, что рассчитывать на ставку ниже 15% Европа не могла.

И на коротком, и на длинном горизонте чувствительнее всего ограничения могут оказаться для Германии, которая сильнее других европейских стран зависит от США как от рынка сбыта. Немецкая бизнес-ассоциация BDI уже заявила, что 15-процентные тарифы окажут серьезное негативное влияние на экспортно ориентированную промышленность ФРГ. С аналогичным предостережением выступила Ассоциация химической промышленности Германии (VCI). Пострадать от повышения пошлин могут в том числе автопроизводители: напомним, в прошлом году поставки немецких автомобилей в США оценивались в $24,8 млрд. Теперь же экспорт части продукции станет убыточным: из-за повышения цен реализовать ее на американском рынке будет сложно, полагают в ING.

На настроения европейского бизнеса негативно влияет и то, что вокруг отдельных пунктов соглашения отсутствует ясность.

Так, неизвестно, какими будут американские пошлины на сталь и алюминий, а также продукцию фармацевтической отрасли, заявления европейских и американских переговорщиков противоречат друг другу.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, нулевые тарифы будут установлены для европейских поставок самолетов, полупроводников, продукции АПК, а также, например, лекарств-дженериков, но американская сторона этого пока не подтверждала. Неясно и то, как европейские власти намерены нарастить вложения в экономику США на $600 млрд (одно из условий сделки, сумма соответствует нынешнему объему прямых и портфельных вложений в год). Брюссель, как напоминает Politico, не может контролировать частные инвестиции. Возможно, речь идет об обязательствах ЕС «не ухудшать» нынешний инвестрежим. Искусственное же стимулирование вложений теоретически возможно, однако о том, какими именно могут быть его условия, чиновники пока не говорят, как и о сроках выполнения обязательств.

Вопросы остаются и к «энергетической» части соглашения.

Поясним, ЕС пообещал закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд. В ЕК уже пояснили, что эта сумма будет распределена на три года, однако даже при этом план выглядит нереалистичным, считают в ING. В 2024 году европейский импорт энергоносителей составлял $400 млрд. Даже с учетом отказа от российских поставок нефти и газа, которые также обещаны Европой, речь идет о заметном наращивании закупок и потребует от Брюсселя поиска спроса на них вне стран союза.

В целом же, как напоминают эксперты, делать хоть сколько-нибудь определенные выводы о последствиях сделки пока рано: официальный документ не только не опубликован, но и, вероятно, не подписан (сообщений об этом не было). С учетом привычки американского президента к изменению правил игры на ходу окончательная версия договора может радикально разойтись с устными пересказами ее содержания.

Кристина Боровикова