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Полиция Краснодара проверяет жительницу, порвавшую паспорт РФ

В Краснодаре полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях информации о том, что жительница Музыкального микрорайона выкрикивала антироссийские лозунги и порвала свой паспорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как писали жители микрорайона в соцсетях, нарушительница в начале июля выкрикивала с балкона антироссийские лозунги, а недавно порвала на улице паспорт. По данному факту полиция инициировала проверку. По результатам мониторинга будет принято процессуальное решение.

В УМВД отметили, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию ВС РФ.

Анна Гречко

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