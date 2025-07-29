Полиция Краснодара проверяет жительницу, порвавшую паспорт РФ

В Краснодаре полицейские проводят проверку после публикации в соцсетях информации о том, что жительница Музыкального микрорайона выкрикивала антироссийские лозунги и порвала свой паспорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как писали жители микрорайона в соцсетях, нарушительница в начале июля выкрикивала с балкона антироссийские лозунги, а недавно порвала на улице паспорт. По данному факту полиция инициировала проверку. По результатам мониторинга будет принято процессуальное решение.

В УМВД отметили, что ранее женщину привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию ВС РФ.

Анна Гречко