В селе Кабардинка тушат лесной пожар на площади около 4 га

В районе села Кабардинка в Краснодарском крае продолжается тушение лесного пожара, охватившего территорию площадью порядка 4 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте работают более 150 человек, в том числе сотрудники экстренных служб, лесопожарные формирования и волонтеры. Задействованы 14 единиц техники. Для ускорения локализации возгорания направлена заявка на привлечение авиации — планируется использование вертолета.

Силы и средства продолжают наращивать. Основная задача — не допустить дальнейшего распространения огня. Ситуация находится под контролем.

Анна Гречко