Корреспондент из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило издание.
Фото: соцсети
Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж Александра Федорчака был показан в эфире накануне.
До начала СВО Александр Федорчак работал на телеканале «Крым 24», с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». Он погиб в возрасте 28 лет.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль, — заявил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.