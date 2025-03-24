Корреспондент из Крыма Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении. Последний репортаж Александра Федорчака был показан в эфире накануне.

До начала СВО Александр Федорчак работал на телеканале «Крым 24», с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда». Он погиб в возрасте 28 лет.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль, — заявил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Алина Зорина