Роспотребнадзор: оснований для открытия пляжей Анапы пока нет

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю не планирует открывать 141 пляж Анапы из-за несоответствия песка и морской воды санитарным нормам. Об этом рассказала руководитель ведомства Мария Потемкина на краевом совещании с представителями санаторно-курортного комплекса Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Госпожа Потемкина рассказала, что специалисты регулярно контролируют состояние всех пляжей курорта. По ее словам, исследования показывают неудовлетворительное качество как песка, так и морской воды.

«Результаты исследований показывают, что песок и морская вода не соответствуют санитарным нормам. Оснований для открытия пляжей пока нет, и улучшения динамики не наблюдается»,— заявила Мария Потемкина.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что дать гарантии относительно открытия пляжей в августе или сентябре в настоящее время невозможно.

Лия Пацан