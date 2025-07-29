Полсотни детей-дзюдоистов сняты с поезда на Кубани из-за кишечной инфекции

57 пассажиров поезда Кисловодск — Тында госпитализированы в Краснодарском крае с острым гастроэнтеритом. Об этом «Интерфаксу» сообщили экстренные службы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди пострадавших 50 детей — участники команды по дзюдо, которые возвращались с соревнований.

Юных спортсменов и взрослых пассажиров разместили в центральной районной больнице Армавира и медучреждениях Кавказского района.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту отравления детей в поезде. Ведомством признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Лия Пацан