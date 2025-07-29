На Крымском мосту в начале августа прогнозируют пиковые очереди по утрам

С 28 июля по 3 августа на пунктах досмотра Крымского моста прогнозируют наибольшую загруженность в утренние часы выходных дней. Об этом свидетельствуют данные о предполагаемом трафике на подходах к мосту со стороны Тамани и Керчи, сообщается в Telegram-канале переправы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Анализ аналогичного периода предыдущего года показывает, что максимальное ожидание — до 4 часов — приходилось на пятницу с 09:00 до 10:00 и на субботу с 08:00 до 09:00. Повышенная загруженность наблюдалась также в пятницу с 04:00 до 15:00, в течение всей субботы и до 15:00 в воскресенье.

Наименьшие очереди фиксировали во вторник и ночью с понедельника на четверг. В среду утром движение было практически свободным. Очереди до двух часов возможны в середине недели после обеда и в субботу утром.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Крымском мосту днем 28 июля было остановлено движение транспорта. О причинах блокировки моста не уточнялось.

Анна Гречко