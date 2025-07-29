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В сочинском аэропорту задержали восемь рейсов на вылет

В международном аэропорту Сочи на вылет задерживаются восемь рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, задержка связана с производственными причинами у разных авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Задержки превышают два часа. Днем ранее «Аэрофлот» отменил 49 пар рейсов в Москву и обратно из-за сбоя информационной системы.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. Часть рейсов авиакомпании в Сочи также была отменена накануне.

Анна Гречко

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