В сочинском аэропорту задержали восемь рейсов на вылет
В международном аэропорту Сочи на вылет задерживаются восемь рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, задержка связана с производственными причинами у разных авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.
Фото: «Ъ-Кубань»
Задержки превышают два часа. Днем ранее «Аэрофлот» отменил 49 пар рейсов в Москву и обратно из-за сбоя информационной системы.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. Часть рейсов авиакомпании в Сочи также была отменена накануне.