В сочинском аэропорту задержали восемь рейсов на вылет

В международном аэропорту Сочи на вылет задерживаются восемь рейсов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, задержка связана с производственными причинами у разных авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Задержки превышают два часа. Днем ранее «Аэрофлот» отменил 49 пар рейсов в Москву и обратно из-за сбоя информационной системы.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. Часть рейсов авиакомпании в Сочи также была отменена накануне.

Анна Гречко