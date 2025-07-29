В Свердловской области ограничили работу мобильного интернета

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет «для усиления безопасности». Об этом сообщили в региональном отделении Национального антитеррористического комитета.

Жителям региона посоветовали пользоваться проводным интернетом и Wi-Fi, а также продумывать маршруты движения с помощью оффлайн-карт. Помимо этого уральцам рекомендовали найти альтернативные способы оплаты товаров и услуг, не зависящие от интернета.

Накануне работу интернета ограничили в Тюменской области. По данным «Ъ-Урал», первые массовые сбои в Свердловской и Тюменской областях были зафиксированы в середине июля.

Ранее Forbes сообщил о работе Минфина с операторами сотовой связи над механизмом по сохранению доступа к банковским приложениям и «Госуслугам» даже в условиях ограничений.