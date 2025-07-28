Минцифры хочет сохранять доступ к отдельным онлайн-сервисам при отключении связи

Минцифры обсуждает с операторами связи возможность обеспечить россиян возможностью использовать отдельные ресурсы даже при ограничениях в работе интернета. Бесперебойный доступ хотят ввести к «Госуслугам», приложениям банков и каналам экстренного оповещения, сообщило издание Forbes со ссылкой на источники.

С точки зрения технологического воплощения этого плана, обсуждается наделение трафика таких сервисов особым приоритетом при маршрутизации, а также применение механизмов сетевой сегментации. В «Билайне» заявили Forbes о необходимости отдельного регуляторного решения для реализации подобной модели.

Источник в Минцифры рассказал Forbes, что разговоры об обеспечении бесперебойного доступа ведутся с начала блокировок. «Этот вопрос затрагивает различные службы и ведомства и требует взвешенного подхода»,— сказал собеседник издания.

С весны 2025 года в регионах России начали активно отключать мобильный интернет при угрозе атак БПЛА. В разные дни работу связи ограничивали в Московской, Ростовской, Воронежской, Псковской, Тульской, Липецкой, Орловской, Владимирской, Ярославской, Самарской, Омской областях и других регионах страны.