Стоимость элитной недвижимости в Геленджике превысила 1 млн рублей за «квадрат»

Стоимость одного квадратного метра элитной жилой недвижимости в Геленджике за первое полугодие 2025 года выросла на 25%, до 1,1 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в агентстве курортной недвижимости Golden Brown.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Геленджик становится новым гламурным местом на карте России. Стоимость квадратного метра в городе быстро растет, при этом популярность курорта среди обеспеченных граждан также увеличивается. Причем это люди зрелого возраста, поскольку из-за отсутствия ночной жизни в Геленджике молодежь выбирает другие направления»,— пояснила основатель и генеральный директор агентства курортной недвижимости Golden Brown Татьяна Бурлаковская.

По данным агентства, средний бюджет сделок в проектах, где минимальная стоимость 1 кв. м составляет 1,3 млн руб., может превышать 40 млн руб. При этом минимальная стоимость домов с черновой отделкой в некоторых элитных коттеджных поселках составляет 7080 млн руб.

Эксперты Golden Brown отмечают рост спроса на покупку недвижимости в Геленджике с начала 2025 года, которому способствуют не только недавнее открытие аэропорта, но и климат города, улучшение качества общепита, наличие разнообразных форматов досуга для состоятельных людей, например, гольф-клуб, винодельни или терренкур.

Лия Пацан