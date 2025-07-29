Кубань выделит 50 млн рублей отелям Анапы за отмененные бронирования

Краснодарский край направит 50 млн руб. из резервного фонда на возмещение отелям и санаториям Анапы части затрат, связанных с отменой бронирований в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом стало известно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

на встрече губернатора Краснодарского края с представителями санаторно-курортного комплекса, которую провели 28 июля.

По словам главы региона, средства пойдут на компенсацию расходов по отмененным бронированиям, а также на выплату зарплат, коммунальные и арендные платежи, рекламу, обслуживание техники и уплату налогов.

«Анапа — главный семейный курорт страны и, несмотря на чрезвычайную ситуацию,— должна сохранить этот статус. Мера сразу показала свою востребованность, мы уже получили десятки заявок»,— заявил господин Кондратьев.

Согласно порядку министерства курортов и туризма края, возмещению подлежат не более 95% операционных расходов или не более 25% от средств по отмененным бронированиям. Максимальная сумма на одного участника составляет 15 млн руб. Заявки принимаются до 3 августа.

Помимо новой субсидии, система поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района включает отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, льготные займы фонда микрофинансирования по ставкам от 2 до 3,25%, субсидии на развитие туристической инфраструктуры и поддержку детских здравниц в размере 220 млн руб.

По итогам встречи губернатор поручил подготовить обращение в правительство и Минэкономразвития России о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт номерного фонда и возмещение затрат на зарплаты сотрудникам детских здравниц.

Лия Пацан