Аэропорт Сочи работает в штатном режиме при ракетной опасности на Кубани

Аэропорт Сочи продолжает функционировать в штатном режиме после объявления ракетной опасности в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня около 15:40 по мск жители Сочи и федеральной территории Сириус получили уведомления о ракетной опасности на территории Краснодарского края. Предупреждения поступили через официальное приложение МЧС России. Граждан предупредили о возможности падения ракет.

Кроме того, днем 28 июля в Севастополе также была объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, жителям и гостям города необходимо срочно укрыться в ближайших убежищах.

Анна Гречко