В Алтайском крае ограничили работу мобильного интернета

В ряде муниципалитетов Алтайского края введены ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщает официальный портал Барнаула со ссылкой на Антитеррористическую комиссию региона.

«В связи с принятием дополнительных мер безопасности в ближайшие часы и последующие дни возможно временное замедление или отключение мобильного интернета. Необходимые меры применяются в определенных локациях из-за изменения оперативной обстановки и профилактики сетевых угроз»,— говорится в сообщении.

При этом ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую связь. Уточняется, что после завершения «технических мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена».

Как писал «Ъ-Сибирь», перебои мобильного интернета также фиксируются третий день подряд в Красноярском крае. В связи с этим власти Красноярска сегодня сообщили, что прорабатывают возможность запуска бесплатного Wi-Fi в общественных местах городах

Александра Стрелкова