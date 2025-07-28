Сфера торговли на Кубани стала лидером по числу трудоустроенных

Благодаря помощи Кадрового центра Краснодарского края более 1,3 тыс. человек устроились на работу в сферу торговли. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КК «Центр занятости населения Кубани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Сфера торговли стала самой востребованной: сейчас работает свыше 13% от всех, кто трудоустроился при поддержке центра. Наибольший интерес у соискателей вызвали вакансии продавцов, кассиров, менеджеров, специалистов и складских рабочих. Уровень зарплат варьируется от 25 до 120 тыс. руб. в зависимости от квалификации и компании.

«Мы не только помогаем предприятиям подбирать персонал, но и активно занимаемся профессиональным обучением граждан. Только в этом году более 200 человек прошли переподготовку и получили востребованные специальности, в том числе и в торговле»,— заявила и. о. руководителя центра Наталья Кушакова.

Согласно данным портала «Работа России», на данный момент работодатели Кубани разместили свыше 85,5 тыс. вакансий. Больше всего предложений — в торговле, производстве, здравоохранении, образовании, транспорте и строительстве.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Краснодарском крае с зарплатой 162,4 тыс. руб. в месяц, что на 13% больше уровня предыдущего года.

Анна Гречко