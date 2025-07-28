Токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими на Кубани

Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Краснодарском крае с зарплатой 162,4 тыс. руб. в месяц, что на 13% больше уровня предыдущего года, следует из исследования «Авито Работы» за первое полугодие 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Специалисты по обработке металлических деталей на токарных станках изготавливают валы, втулки, оси и другие элементы с высокой точностью. Как отмечается в исследовании, в указанных профессиях важны внимательность, знание технической документации и умение работать с измерительными приборами.

Второе место занимают каменщики со средней зарплатой 153,3 тыс. руб. в месяц — рост составил 34%. Эти мастера выполняют кладку стен, фундаментов и других конструкций из кирпича или камня.

Третью позицию удерживают фрезеровщики с доходом 141,9 тыс. руб., что на 5% превышает прошлогодний показатель. Работники обрабатывают металлические, деревянные и другие заготовки на фрезерных станках, создавая детали сложной геометрии.

Промышленный сектор остается опорой российской экономики, а наиболее конкурентные зарплатные предложения концентрируются в тяжелой и добывающей промышленности. Высокие доходы получают мастера металлообработки — токари, строгальщики, фрезеровщики, шлифовщики.

«На фоне высокой потребности в кадрах работодатели в этих отраслях готовы существенно повышать зарплатные предложения, а также предлагать обучение и другие нематериальные стимулы»,— отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

По словам руководителя, за год заметно увеличилось количество предложений с дополнительными преимуществами — подарки детям сотрудников (на 46%) и добровольное медицинское страхование (на 16%). Соискатели активнее откликаются на вакансии с обучением: отклики на позиции сварщиков выросли в 2,4 раза, шлифовщиков — на 80%, токарей — на 36%.

Анна Гречко