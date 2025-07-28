МЧС показало видео с места обрушения подъезда пятиэтажки в Астрахани

МЧС России опубликовало видео работ на месте обрушения подъезда жилого пятиэтажного дома в Астрахани. По данным ведомства, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи.

ЧП произошло сегодня с утра, сейчас продолжается разбор завалов. В оперативных службах предупредили, что существует риск повторного обрушения. Дом в прошлом году был признан аварийным, но его не до конца расселили. Из здания эвакуировали как минимум 15 жителей. На месте создан оперативный штаб.