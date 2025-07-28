Частично обрушившийся в Астрахани жилой дом в прошлом году признали аварийным

Пятиэтажный жилой дом в Астрахани, где обрушился подъезд, признали аварийным в 2024 году, рассказали ТАСС в оперативных службах. Из 131 помещения были расселены 94, заявили в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. В пресс-службе губернатора сообщили, что восстанавливать дом нецелесообразно.

ЧП случилось сегодня утром. МЧС сообщало, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. В оперативных службах предупредили, что существует риск повторного обрушения. Из здания было эвакуировано как минимум 15 человек. На месте создан оперативный штаб. Областная прокуратура начала проверку из-за инцидента.