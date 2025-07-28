На месте ЧП в пятиэтажке в Астрахани есть риск повторных обрушений

В пятиэтажном доме в Астрахани, где обрушился подъезд, есть риск повторного обрушения, заявили ТАСС в оперативных службах. Пострадали как минимум три человека, из здания эвакуированы 15 жителей.

МЧС сообщало, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. В качестве причин рассматривают в том числе взрыв газа. На месте создан оперативный штаб. На базе школы №8 развернули пункт временного размещения. Областная прокуратура начала проверку по факту ЧП.