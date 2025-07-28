В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В многоквартирном доме в Астрахани обрушилась часть подъезда, сообщает МЧС РФ. Ведомство уточнило, что также обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Ведется поиск пострадавших.

ЧП случилось на улице Ляхова, 6. По предварительным данным, причиной обрушения мог стать взрыв газа, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах. ТАСС передает, что под завалами могут находиться люди.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что эвакуировали уже 15 человек. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники министерства здравоохранения. На месте работают 96 спасателей, задействовано более 28 единиц техники.

Официально информации о пострадавших нет. Telegram-канал Shot передает, что ранения получили как минимум три человека. По данным Telegram-канала Baza, этот дом в 2020 году был признан аварийным.