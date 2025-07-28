Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Саратове выросло до 18

Количество обратившихся за медпомощью после взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове увеличилось до 18, заявили ТАСС в медицинских службах. Там уточнили, что все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

В оперативных службах рассказали агентству, что взрывом газа было разрушено 38 квартир. В общей сложности в десятиэтажном доме пять подъездов и 194 квартиры, в которых жили около 600 человек.

Взрыв прогремел на улице Блинова 25 июля. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, в том числе начальник железнодорожной станции. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».