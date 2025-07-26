При взрыве в многоэтажке в Саратове погиб начальник железнодорожной станции

Среди погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове был начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья. Об этом сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД).

Господину Ерофееву было 33 года, уточняется в пресс-релизе перевозчика. В РЖД пообещали оказать родственникам погибшего материальную помощь и принесли соболезнования.

ЧП случилось вчера в десятиэтажном доме на улице Блинова. Погибли семь человек, на месте пока продолжаются аварийно-спасательные работы. Власти региона выплатят семьям погибших по 1 млн руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».