Главные новости к утру 28 июля

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту торговой сделки, по которой европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Она назвала ее лучшим из возможных вариантов, учитывая угрозу 30-процентных пошлин, нависавшую над Евросоюзом.

В Северную Корею прибыл самолет, который впервые выполнил рейс Москва — Пхеньян. Boeing 777-200ER встретили торжественно: пассажирам вручили цветы, а выстроенные в шеренги люди, которые находились на взлетно-посадочной полосе, размахивали флажками в честь такого события.

Минцифры планирует провести эксперимент по внедрению ИИ в госуправление. Искусственный интеллект планируется применять для обработки документов и анализа данных, подготовки типовых ответов на обращения, помощи в кадровой работе и в других задачах.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что перед госкорпорацией стоит задача создать многоразовую первую ступень космической ракеты. На обработку этой технологии, схожую с той, которую применяет компания SpaceX в ракете-носителе Falcon 9, понадобится полтора-два года, считает господин Баканов.

Йеменские хуситы призвали судоходные компании прекратить любое взаимодействие с Израилем. В ином случае, заявили в движении «Ансар Аллах», ополчение будет атаковать все их суда вне зависимости от того, какой стране они принадлежат.