Глава Еврокомиссии: пошлины в 15% от США это лучшее, что мог получить Евросоюз

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту торговой сделки Евросоюза и США, по которой европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной. Она назвала это лучшим из возможных вариантов, учитывая угрозу 30-процентных пошлин, нависавшую над ЕС.

«15% — это не то, чем можно пренебречь, но это лучшее, что мы могли получить»,— сказала глава Еврокомиссии (цитата по Reuters). Она добавила, что сделка создает определенность в нестабильные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость.

По словам госпожи фон дер Ляйен, пошлины будут применяться к большинству европейских товаров, включая автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию. В обмен на снижение тарифа Евросоюз согласился беспошлинно ввозить американские товары, расширять инвестиции в Соединенные Штаты, а также гарантировать спрос на энергоносители и военную технику США.

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