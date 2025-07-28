В «Роскосмосе» рассказали, когда РФ приблизится к технологиям SpaceX

Перед «Роскосмосом» стоит задача создать многоразовую первую ступень космической ракеты, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. На обработку этой технологии, схожую с той, которую применяет компания SpaceX в ракете-носителе Falcon 9, понадобится полтора-два года, отметил он. Разработка позволит «колоссально» удешевить космические запуски, сказал господин Баканов.

«Нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно... Можно и завтра ее (технологию.— "Ъ") попробовать, но только результат будет соответствующий. А для того чтобы мы все нюансы промоделировали и отработали, полтора-два года»,— сказал он в интервью РБК.

Такую технологию, кроме США, уже применяют Китай и Япония, отметил глава «Роскосмоса». В июне этого года японская частная компания Honda провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты — она достигла высоты почти 300 метров, а потом успешно совершила вертикальную посадку. В Китае возвращение многоразовой ракеты типа Hiker компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) осуществила в конце мая. Полет продлился 125 секунд, ракета достигла высоты 2,5 км.

Обычно разгонные ступени после отстыковки становятся неуправляемыми и падают на землю или в океан. Многоразовые ракеты-носители в целости возвращаются на землю, и их можно использовать вновь. Впервые эту технологию успешно продемонстрировала компания Илона Маска SpaceX.