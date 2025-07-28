В столице КНДР приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

В Северную Корею прибыл самолет, который впервые выполнил рейс Москва — Пхеньян, пишет «РИА Новости». Boeing 777-200ER встретили торжественно: пассажирам вручили цветы, а выстроенные в шеренги люди, которые находились на взлетно-посадочной полосе, размахивали флажками в честь такого события.

Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск. Время в пути составило около восьми часов. Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на завтра, самолет вылетит в 9:00 по местному времени (3:00 мск). Среди пассажиров был глава Минприроды России Александр Козлов, который возглавляет российскую межправительственную комиссию по сотрудничеству РФ и КНДР. Он назвал запуск рейса историческим событием.

Росавиация в начале июня разрешила авиакомпании Nordwind выполнять регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Полеты из Москвы будут выполняться один раз в месяц. Российская компания начала продавать билеты из Москвы в Пхеньян 18 июля, минимальная стоимость билетов — 44,7 тыс. руб.