Спасатели тушат пожар сухостоя площадью 20 га в Крыму

Спасательные службы локализовали ландшафтный пожар площадью 20 га в Симферопольском районе Крыма. Огонь охватил сухую растительность вдоль автодороги Евпатория — Симферополь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, возгорание распространилось на 20 га сухостоя. Ветер способствовал распространению пламени по территории.

К ликвидации возгорания привлечены сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. На месте происшествия работают более 80 специалистов и 14 единиц техники.

Мария Удовик